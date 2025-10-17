Un film sulla maternità che parla alle donne per dire che non sono sole | Elisa Amoruso ci parla del suo film Amata | l' intervista

«Quasi tutte le donne mi dicono la stessa cosa, dopo aver visto il film: bello, intenso, ma quanto ho pianto!». Elisa Amoruso è soddisfatta e trepidante allo stesso tempo. Sa di aver fatto un bel lavoro con il suo Amata. Ma spera che il messaggio, ora che il film è al cinema, arrivi davvero a tanti spettatori. «Chiaramente, il mio intento non era farle piangere, ma farle sentire meno sole, far sentire a tutte le donne che la difficoltà attraverso cui passa ognuna di noi deve essere condivisa di più. Deve essere portata fuori. Bisogna cominciare a parlarne, bisogna cominciare a non vergognarsene. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Un film sulla maternità che parla alle donne per dire che non sono sole: Elisa Amoruso ci parla del suo film, "Amata": l'intervista

"Amata", da libro a film. La scrittrice Bernardini: narro echi di maternità. Il romanzo intreccia storie di donne che guardano all’idea di avere figli da angolature e spaccati sociali differenti. L'intervista di Antonella Mariani - facebook.com Vai su Facebook

