Un filare di aceri da abbattere Mobilitazione per i 59 alberi

Ilgiorno.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si accende la discussione a Brignano Gera d’Adda sull’ipotesi di tagliare per ragioni di sicurezza (troppo vicino al ciglio della strada) il filare di aceri campestri, 59 alberi piantati negli anni ‘90 dal Gruppo ecologico del paese, posizionato lungo il viale che porta al santuario della Madonna dei Campi. La lista di minoranza “Brignano al centro“ ha iniziato a raccogliere firme per scongiurare il taglio degli aceri. "La rimozione di un tale filare – si legge nell’interrogazione del consigliere Stefano Moro – comporterebbe la perdita di servizi di supporto, tra cui lo stoccaggio di anidride carbonica, di regolazione, tra cui la purificazione dell’aria, di approvvigionamento, tra cui la mancata nidificazione di specie di volatili, e culturali, andando a sottrarre il valore culturale ed estetico del viale che accompagna la passeggiata dei cittadini di Brignano verso la Madonna dei campi all’ora del tramonto". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

