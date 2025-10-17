Un ex concorrente di Amici si sposa col suo fidanzato | dopo il talent di Canale 5 arriva il matrimonio!

Un ex volto amatissimo di Amici ha annunciato il matrimonio con il fidanzato. Dopo anni di amore e battaglie per l’accettazione, arriva il loro emozionante “sì”. Ecco tutti i dettagli! Leggi anche: Cantante di Amici contro Mara Venier: deluso dal trattamento di Domenica In, ecco chi è e cosa è successo Dal palco di Amici al giorno più importante della sua vita. Uno dei concorrenti più ricordati della sesta edizione del talent show di Maria De Filippi ha annunciato il suo matrimonio con il fidanzato, coronando così una storia d’amore vissuta con sincerità e coraggio. La notizia, condivisa sui social, ha emozionato i fan, che da anni seguono il percorso umano e artistico del cantante, da Soli a metà fino alle sue ultime sfide personali. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Un ex concorrente di Amici si sposa col suo fidanzato: dopo il talent di Canale 5, arriva il matrimonio!

