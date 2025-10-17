Un concerto illuminato dalla luce di 800 candele

Si intitola ‘Candele in Sinfonia’ ed è uno spettacolo da non perdere, non solo per la bravura dei suoi interpreti, ma anche per la magica atmosfera in cui si svolgerà e, non meno importante, per lo scopo che lo anima: raccogliere fondi per il restauro di un’importante opera lignea del ‘600 che raffigura il Cristo Risorto. Nella storica chiesa di Santa Maria Nuova, a Orciano, domani e domenica il Trio Vitruvio, composto da Colombo Silviotti al violoncello, Fabiola Santi al flauto traverso e Franca Moschini al piano, proporrà quattro concerti (alle 18 e alle 21 di entrambe le giornate) immersi nella luce di oltre 800 candele. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Un concerto illuminato dalla luce di 800 candele

