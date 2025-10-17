Un chilo di tritolo a Ranucci e c’è chi specula Lerner e Saviano accusano le classi dirigenti eversive

Un chilo di tritolo sotto casa del giornalista di Report Sigfrido Ranucci, due auto in fiamme, solidarietà bipartisan, governo in prima linea con la premier Meloni e il ministro Piantedosi che fa scattare l’allarme sicurezza. Eppure c’è già chi specula. Sono gli immancabili cattivi maestri di provata fede progressista che non esitano, scava scava, ad accusare il governo di alimentare un clima di odio. Una sorta di “mandante occulto”. Tra questi incendiari spiccano Roberto Saviano e Gad Lerner. Ranucci, Saviano pronto a speculare. “Quello che è accaduto stanotte a Sigfrido Ranucci non riguarda solo lui, ma il clima che stiamo accettando. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Un chilo di tritolo a Ranucci e c’è chi specula. Lerner e Saviano accusano “le classi dirigenti eversive”

