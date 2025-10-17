Un candidato alla Regione Campania sta usando l’IA per dialogare coi cittadini

Un assistente virtuale sempre attivo, capace di rispondere, dialogare e raccogliere idee dal territorio: così il candidato Marco Esposito sperimenta il primo AI Agent politico al mondo, sviluppato a Napoli da InnoverAI. 🔗 Leggi su Repubblica.it

