Un attentato contro un giornalista è un attentato contro la democrazia

Ilpiacenza.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Un attentato contro un giornalista è un attentato contro la democrazia. Esprimo, anche a nome dell’Amministrazione comunale di Piacenza, la più ferma condanna per il grave atto intimidatorio ai danni di Sigfrido Ranucci». Anche il sindaco di Piacenza, Katia Tarasconi commenta quanto accaduto a. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

attentato contro giornalista 232Pomezia: vile attentato contro Sigfrido Ranucci, la solidarietà di Rai, Tgr e giornalisti - L’amministratore delegato Giampaolo Rossi il Consiglio d’amministrazione, la direzione della Tgr e i sindacati: solidarietà al giornalista ... Riporta rainews.it

attentato contro giornalista 232Attentato contro il giornalista di Report Ranucci - Un ordigno con circa un chilo di esplosivo &#232; stato posizionato vicino all'auto del conduttore di Report e a quella ... Si legge su rainews.it

attentato contro giornalista 232Attentato al giornalista Sigfrido Ranucci: esplosione nella notte distrugge l'auto del conduttore di Report - Ordigno piazzato sotto la vettura davanti casa a Campo Ascolano: “Un chilo di esplosivo, poteva uccidere”. Come scrive giornalelavoce.it

Cerca Video su questo argomento: Attentato Contro Giornalista 232