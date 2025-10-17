Un attentato contro un giornalista è un attentato contro la democrazia
«Un attentato contro un giornalista è un attentato contro la democrazia. Esprimo, anche a nome dell’Amministrazione comunale di Piacenza, la più ferma condanna per il grave atto intimidatorio ai danni di Sigfrido Ranucci». Anche il sindaco di Piacenza, Katia Tarasconi commenta quanto accaduto a. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Chi colpisce un giornalista sotto scorta non sta cercando di fermare una persona. Sta lanciando un avvertimento a tutti. L’attentato a @SigfridoRanucci non nasce oggi: è il frutto di anni di delegittimazione, di campagne mediatiche costruite per isolare, infangar - X Vai su X
Fra le prime reazioni all'attenzione dell'attentato che ha coinvolto il giornalista Rai Sigfrido Ranucci, quella del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che esprime piena solidarietà al giornalista e la più ferma condanna per il grave atto intimidatorio da lui su - facebook.com Vai su Facebook
Pomezia: vile attentato contro Sigfrido Ranucci, la solidarietà di Rai, Tgr e giornalisti - L’amministratore delegato Giampaolo Rossi il Consiglio d’amministrazione, la direzione della Tgr e i sindacati: solidarietà al giornalista ... Riporta rainews.it
Attentato contro il giornalista di Report Ranucci - Un ordigno con circa un chilo di esplosivo è stato posizionato vicino all'auto del conduttore di Report e a quella ... Si legge su rainews.it
Attentato al giornalista Sigfrido Ranucci: esplosione nella notte distrugge l'auto del conduttore di Report - Ordigno piazzato sotto la vettura davanti casa a Campo Ascolano: “Un chilo di esplosivo, poteva uccidere”. Come scrive giornalelavoce.it