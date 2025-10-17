Un aretino alla guida di Confagricoltura Toscana
Carlo Bartolini Baldelli è il nuovo presidente di Confagricoltura Toscana. La sua elezione è avvenuta per acclamazione nel corso dell’assemblea regionale per il rinnovo delle cariche sociali, che si è tenuta ieri al Parco Regionale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli, a Pisa. Insieme a lui. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
