Un aretino alla guida di Confagricoltura Toscana

Arezzonotizie.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Carlo Bartolini Baldelli è il nuovo presidente di Confagricoltura Toscana. La sua elezione è avvenuta per acclamazione nel corso dell’assemblea regionale per il rinnovo delle cariche sociali, che si è tenuta ieri al Parco Regionale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli, a Pisa. Insieme a lui. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

