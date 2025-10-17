Un anno di Tavolo strategico | psicologo a scuola accoglienza per alunni stranieri e percorso comune per gli insegnanti

Cesenatoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A distanza di un anno dall’istituzione di un Tavolo strategico permanente per sancire e rafforzare la collaborazione tra il mondo scolastico e la comunità cittadina, nato su proposta dell’assessora alla Scuola e ai Servizi per l’infanzia Maria Elena Baredi, il percorso tra Comune e altre realtà. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Schifani, 2025 anno strategico per gestione 18 miliardi - "Mi accingo a partire per Roma per firmare l'accordo di programma col ministro della Salute Orazio Schillaci che ci consente di avere 800 milioni per l'edilizia sanitaria. Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Anno Tavolo Strategico Psicologo