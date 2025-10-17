Un anno di Tavolo strategico | psicologo a scuola accoglienza per alunni stranieri e percorso comune per gli insegnanti

A distanza di un anno dall’istituzione di un Tavolo strategico permanente per sancire e rafforzare la collaborazione tra il mondo scolastico e la comunità cittadina, nato su proposta dell’assessora alla Scuola e ai Servizi per l’infanzia Maria Elena Baredi, il percorso tra Comune e altre realtà. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it