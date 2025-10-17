Un anno di attività per la biblioteca comunale di Chiusi della Verna
Arezzo, 17 ottobre 2025 – Un anno di attività per la biblioteca comunale “Fratello Sole, Sorella Luna” di Chiusi della Verna. Il primo compleanno verrà festeggiato sabato 18 ottobre, dalle 16.00, con un pomeriggio di condivisione e convivialità che sarà scandito dalla presentazione di un libro, dalla musica dal vivo e dagli interventi istituzionali per illustrare la sempre maggior centralità di questa nuova struttura nelle iniziative culturali del borgo casentinese. La biblioteca in via Michelangelo, realizzata con fondi PNRR M1C3 nel progetto “Laudato Si” e con finanziamenti del Comune di Chiusi della Verna, è diventata in soli dodici mesi un punto di riferimento per cittadini, scuole e realtà associative in virtù di un ricco calendario di iniziative, laboratori e collaborazioni che ne hanno fatto un vero e proprio presidio di lettura, socialità e partecipazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
