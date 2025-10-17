Un amore socialista un libro racconta la storia di passione e politica tra Anna Kuliscioff e Filippo Turati
Arriva in libreria per Neri Pozza “Un amore socialista”, il primo romanzo del giornalista Pierfrancesco De Robertis, incentrato sulla storia d’amore e di passione politica tra Anna Kuliscioff e Filippo Turati e in uscita il 17 ottobre. La vicenda si apre con l’immagine di una giovane donna che. 🔗 Leggi su Today.it
