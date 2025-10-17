Un aiuto agli studenti dislessici C’è un test online gratuito Frutto delle ricerche di Medea

Un test online gratuito che migliora lo studio e quindi la vita presente e futura agli studenti con dislessia. Consente di individuare i caratteri di stampa e il tipo di voce per la sintesi vocale migliori per ciascuno. Significa meno difficoltà nel leggere, nell'ascoltare, nell'apprendere e imparare per i tanti bambini e ragazzi che compiono una fatica immane per comprendere quanto scritto su una pagina di un libro o ascoltato durante una spiegazione, non perché sono poco intelligenti, pigri, svogliati, ma perché dislessici. A mettere a punto il test che personalizza i parametri di lettura e di sintesi vocale sono stati i ricercatori dell' Istituto di ricerca e cura Eugenio Medea de La Nostra Famiglia di Bosisio Parini con l'aiuto dei Lions italiani.

