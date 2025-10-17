Un 16enne di Marcon concorrente ufficiale di X Factor 2025 | VIDEO
Continua la favola di Alessandro Tomasi, in arte Tomasi, cantautore di Marcon. Ha soli 16 anni e da ieri sera è ufficialmente un concorrente della diciannovesima edizione di X Factor.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaTodayNella puntata di giovedì sera del talent show. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Il 16enne di Marcon (Venezia) ha dimostrato nuovamente il suo talento ai Bootcamp di X Factor 2025, emozionando nuovamente tutta Italia e commuovendo profondamente anche Francesco Gabbani. Questa volta senza piano perché «è importante trasmette - facebook.com Vai su Facebook
