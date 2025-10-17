Umberto Orsini laureato a 91 anni | Di sicuro sono fuori corso Questo titolo mi emoziona come un debutto

Umberto Orsini è dottore magistrale in Televisione, cinema e new media. L'università Iulm di Milano ha conferito oggi la laurea honoris causa a uno dei protagonisti della scena teatrale e cinematografica, tanto nazionale quanto internazionale. La laurea come un debutto“Sono arrivato alla prima. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

