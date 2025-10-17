Umberto Orsini laurea a 91 anni per l’attore | Questo titolo mi emoziona come un debutto
Milano, 17 ottobre 2025 – “Sono arrivato alla prima laurea a 91 anni, di sicuro fuori corso da quando mi sono iscritto 70 anni fa alla facoltà di Giurisprudenza” ha scherzato Umberto Orsini, visibilmente emozionato, ricevendo la Laurea Magistrale Honoris Causa conferitagli dall' Università Iulm. “Ora - ha continuato Orsini, grande protagonista della scena teatrale italiana - mi sento soprattutto un testimone del mio tempo e lo posso raccontare sul palcoscenico. Sono sempre più me stesso in scena, sono oltre i personaggi. Ho voglia di rievocare anni di serate e di incontri mettendoci la mia faccia, che già da sola ha una storia da raccontare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
