Ultim’ora Ciro Immobile: arriva il ritiro dal calcio immediato Pensionamento inevitabile per il campione"> Il campione ex Lazio a oggi in forza al Bologna è pronto al ritiro dal calcio. Una decisione inaspettata ma inevitabile. Ciro Immobile, uno dei volti più rappresentativi del calcio italiano degli ultimi anni, avrebbe deciso di dire addio al calcio giocato. La notizia, che circola con insistenza nelle ultime ore, parla di un ritiro immediato, legato a valutazioni personali e professionali. Dopo una carriera ricca di gol e soddisfazioni, il centravanti sembrerebbe pronto a voltare pagina. Secondo fonti vicine all’ambiente sportivo, la scelta non sarebbe stata presa a cuor leggero. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

