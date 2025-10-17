Ultimo weekend a San Martino per tour guidati e degustazioni di birre artigianali e prodotti locali

L'abbazia di San Martino delle Scale, la più grande ancora attiva in Italia, apre le sue porte anche per l'ultimo weekend di ottobre, alla scoperta della storia e della spiritualità benedettina, ma anche dei tesori artistici e gastronomici del monastero. Visite il 25 ottobre alle ore 17 (sabato).

Nel caldo autunnale dell'Algarve è iniziato l'ultimo weekend stagionale dell'European Le Mans Series (ELMS), che vede il circuito di Portimão ospitare l'atto conclusivo di un campionato combattuto fino all'ultimo giro.

Ultimo weekend per visitare la mostra "Il tempo di Omero Voce, corpo, sguardo di Antonutti" presso la sala Selva di palazzo Gopcevich

Oltre 2 mila visitatori a San Martino per il Marcellise Wine Festival - Il debutto del Marcellise Wine Festival, un successo: nel weekend dell'11 e 12 ottobre, il borgo tra le colline di San Martino Buon Albergo

Sagra della Castagna e del Fungo Porcino, due weekend di gusto a San Martino al Cimino - La Sagra della Castagna e del Fungo Porcino, alla trentasettesima edizione, è organizzata dalla proloco guidata da Elisa Turchetti e si conferma come uno dei momenti più importanti per la diffusione

Festa dell'olio e del vino: arrivano "I Venerdì di San Martino" - San Martino Buon Albergo festeggia un autunno dal sapore locale e a sostegno del commercio: sono "I Venerdì di San Martino"