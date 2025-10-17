Uil Fvg | Nomina Consalvo da sollievo ora segretario di spessore
Uil Fvg plaude alla nomina in pectore di Marco Consalvo alla guida dell'Autorità di sistema portuale dell'Adriatico Nord Orientale: “L’esperienza manageriale in ambito dei trasporti e della logistica internazionale, dimostrata da ultimo all’Aeroporto del Friuli Venezia Giulia, e la stima politica. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
La Piattaforma logistica di Trieste è sempre più campo di battaglia della contesa commerciale fra Dfds e Grimaldi sull’autostrada del mare Trieste-Istanbul. E qui https://trib.al/Fo6ll6t la nomina di Consalvo diventata ufficiale ieri sera - facebook.com Vai su Facebook
Porto di Trieste, sempre più vicina la nomina a presidente di Marco Consalvo https://triesteallnews.it/2025/10/porto-di-trieste-sempre-piu-vicina-la-nomina-a-presidente-di-marco-consalvo/… - X Vai su X
Consalvo al Porto di Trieste e Monfalcone, tutti d'accordo - Consenso trasversale, dopo la designazione di Marco Consalvo alla guida dell'Autorità portuale. Lo riporta rainews.it
Porti di Trieste e Monfalcone, nessun dubbio su Consalvo - Dopo le anticipazioni della Regione, conferme anche da fonte ministeriale sul nuovo presidente: sarà comunque necessario il passaggio in Parlamento ... Riporta rainews.it
Porto Trieste:Fedriga, Consalvo professionista competente e apprezzato - "La Regione Friuli Venezia Giulia esprimerÃ la propria intesa sul nominativo proposto dal Ministero dei Trasporti per ricoprire il ruolo di presidente dell'AutoritÃ di ... Riporta ilgazzettino.it