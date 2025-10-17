Uil Fvg | Nomina Consalvo da sollievo ora segretario di spessore
Uil Fvg plaude alla nomina in pectore di Marco Consalvo alla guida dell'Autorità di sistema portuale dell'Adriatico Nord Orientale: “L’esperienza manageriale in ambito dei trasporti e della logistica internazionale, dimostrata da ultimo all’Aeroporto del Friuli Venezia Giulia, e la stima politica. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Marco Consalvo, oggi alla guida del Trieste Airport, è stato indicato dal Ministro Salvini come nuovo presidente dell'Autorità portuale di Trieste e Monfalcone. È attesa solo la nomina ufficiale - facebook.com Vai su Facebook
Uil Fvg: "Nomina Consalvo da sollievo, ora segretario di spessore" https://ift.tt/plNhJYA https://ift.tt/jgKXO2D - X Vai su X
Presidenza del Porto, l'attesa per Consalvo - Resta l'incognita sui tempi, in parlamento programmate le audizioni di undici candidati presidenti, ma il nome dell'ad del Trieste airport ancora non c'è ... Secondo rainews.it
Porto Trieste:Fedriga, Consalvo professionista competente e apprezzato - "La Regione Friuli Venezia Giulia esprimerÃ la propria intesa sul nominativo proposto dal Ministero dei Trasporti per ricoprire il ruolo di presidente dell'AutoritÃ di ... Da ilgazzettino.it
Porti di Trieste e Monfalcone, nessun dubbio su Consalvo - Dopo le anticipazioni della Regione, conferme anche da fonte ministeriale sul nuovo presidente: sarà comunque necessario il passaggio in Parlamento ... Riporta rainews.it