Uil Fvg | Nomina Consalvo da sollievo ora segretario di spessore

Triesteprima.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uil Fvg plaude alla nomina in pectore di Marco Consalvo alla guida dell'Autorità di sistema portuale dell'Adriatico Nord Orientale: “L’esperienza manageriale in ambito dei trasporti e della logistica internazionale, dimostrata da ultimo all’Aeroporto del Friuli Venezia Giulia, e la stima politica. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

uil fvg nomina consalvoPresidenza del Porto, l'attesa per Consalvo - Resta l'incognita sui tempi, in parlamento programmate le audizioni di undici candidati presidenti, ma il nome dell'ad del Trieste airport ancora non c'è ... Si legge su rainews.it

uil fvg nomina consalvoPorto Trieste:Fedriga, Consalvo professionista competente e apprezzato - "La Regione Friuli Venezia Giulia esprimerÃ la propria intesa sul nominativo proposto dal Ministero dei Trasporti per ricoprire il ruolo di presidente dell'AutoritÃ di ... ilgazzettino.it scrive

uil fvg nomina consalvoPorti di Trieste e Monfalcone, nessun dubbio su Consalvo - Dopo le anticipazioni della Regione, conferme anche da fonte ministeriale sul nuovo presidente: sarà comunque necessario il passaggio in Parlamento ... Segnala rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Uil Fvg Nomina Consalvo