Ufficio postale devastato da esplosione Atm | riaprirà a fine anno

SAN PIETRO VERNOTICO - L'esplosione ai danni dell'Atm è stata così devastante che i lavori di ripristino degli interni dureranno circa un paio di mesi con grossi disagi per gli utenti. L'ufficio postale di San Pietro Vernotico, colpito da un attentato dinamitardo il 4 ottobre scorso, riaprirà al. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

