Ufficio postale chiuso al quartiere San Paolo cittadini preoccupati | Non sappiamo quando riaprirà

Ufficio postale chiuso dal mese di luglio "per lavori infrastrutturali", e cittadini preoccupati per uno stop al servizio che si sta protraendo fino ad oggi. Dagli avvisi affissi all'esterno si evince che la chiusura era prevista fino alla fine di settembre, ma ad ottobre ormai inoltrato la posta. 🔗 Leggi su Baritoday.it