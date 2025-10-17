Ufficialmente un circolo privato di fatto un ristorante | la maxi multa al titolare
Ufficialmente era un circolo ricreativo ma, di fatto, funzionava come un n0rmale ristorante. È successo a Vigevano. La guardia di finanza si è insospettita per il via vai intenso di persone sia all'ora di pranzo sia all'ora di cena e ha deciso di eseguire vari appostamenti, per poi avviare un. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Torna il periodo delle zuppe! Zuppe, paste calde, pasta e fagioli… È ufficialmente iniziata la stagione dei piatti che scaldano il cuore Ti aspettiamo al Circolo! Via G. Garibaldi, 257 – Desio #AlCircoloDesio #AutunnoAlCircolo #CucinaTradizionale #circ - facebook.com Vai su Facebook
Ufficialmente un circolo privato, di fatto un ristorante: la maxi multa al titolare - La guardia di finanza si è insospettita per il via vai intenso di persone sia all'or ... Lo riporta milanotoday.it
Il circolo privato diventa un locale pubblico, multa 5mila euro - Un circolo privato era stato trasformato in un locale pubblico, dove si trovavano circa 50 persone - Da ansa.it
Circolo privato ad Ancona tesserava soci al volo, sanzioni - Lo ha scoperto ad Ancona la polizia di Stato nei pressi di piazza del Papa dove gli agenti erano intervenuti ... Lo riporta ansa.it