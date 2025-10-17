Ue | Procaccini ' collaborazione con Fondazione Tatarella per rafforzare pensiero conservatore'

Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "Riteniamo importante avviare la collaborazione con la Fondazione Tatarella, punto di riferimento per la cultura politica della destra italiana. Insieme vogliamo costruire uno spazio europeo dove le idee conservatrici possano incidere con maggiore forza e coerenza". Così Nicola Procaccini, presidente della fondazione New Direction e copresidente del gruppo dei Conservatori e Riformisti europei (ECR), annunciando a Bruxelles l'avvio di una collaborazione strategica con la Fondazione Giuseppe e Salvatore Tatarella. "L'accordo rappresenta un passo importante per proiettare il pensiero politico della nostra fondazione in una dimensione europea", sottolinea il vicepresidente della Fondazione, Fabrizio Tatarella, che ha siglato l'intesa al Parlamento europeo. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ue: Procaccini, 'collaborazione con Fondazione Tatarella per rafforzare pensiero conservatore'

Contenuti che potrebbero interessarti

#PremioBerlino - Marco Iembo (Crotone, 1992) e Alberto Procaccini (Reggio Emilia, 1996) sono i vincitori della sesta edizione del “Premio Berlino”, rivolto a giovani architetti italiani e promosso dalla DGCC del Ministero della Cultura, dalla DGDP del Ministero - facebook.com Vai su Facebook

Fondazione Migrantes: "Piano Ue per l'emergenza immigrati è vergognoso" - "ll piano in 10 punti approvato dell'Ue sull'emergenza immigrazione è assolutamente debole e per certi versi vergognoso", ha ... Come scrive ilgiornale.it

Procaccini, Italia protagonista della cooperazione Ue-Africa - "Il vertice odierno rappresenta un momento di svolta nella proiezione internazionale del Piano Mattei. Da ansa.it

Procaccini (Ecr): Chi oggi attacca dazi Usa, ha gettato l'Ue in una palude socialista - (Agenzia Vista) Strasburgo, 01 aprile 2025 "Servono rimpatri più veloci e accordi di collaborazione con i paesi di origine dei migranti: quini bisogna rilanciare la competitività. Secondo notizie.tiscali.it