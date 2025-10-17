Ucraina | Zelensky Trump ha ragione dobbiamo fermarci e parlare

Washington (Usa), 17 ott. (LaPresseAP) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto ai giornalisti dopo l’incontro con il presidente Usa Donald Trump che era giunto il momento di un cessate il fuoco e dei negoziati, ma non è sembrato accettare l’appello di Trump per la fine immediata della guerra. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

