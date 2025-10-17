Ucraina | Zelensky Trump ha ragione dobbiamo fermarci e parlare

Washington (Usa), 17 ott. (LaPresseAP) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto ai giornalisti dopo l’incontro con il presidente Usa Donald Trump che era giunto il momento di un cessate il fuoco e dei negoziati, ma non è sembrato accettare l’appello di Trump per la fine immediata della guerra. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina: Zelensky, Trump ha ragione, dobbiamo fermarci e parlare

Argomenti simili trattati di recente

Ricevendo Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca, Donald Trump ha detto che spera che la guerra finisca senza che l'Ucraina abbia bisogno dei missili Tomahawk. I missili a lungo reggio, ha spiegato il presidente servono agli Stati Uniti, come anche molte altr - facebook.com Vai su Facebook

#Tg2000, #17ottobre 2025 - ore 12 #Zelensky #Trump #Ucraina #Russia #Gaza #Hamas #Israele #Palestina #Netanyahu #Perù #Ranucci #PamelaGenini #carabinieri #CastelDAzzano #Manovra #Giorgetti #BrigitteBardot #NEWS #TV2000 @tg2000it - X Vai su X

Ucraina, Trump ha accolto Zelensky alla Casa Bianca. 'E' il momento di mettere fine alla guerra' - "Con Zelensky parleremo della mia telefonata ieri con Putin che è andata molto bene": lo ha detto Donald Trump nell'incontro alla Casa Bianca con il presidente ucraino (ANSA) ... Lo riporta ansa.it

Trump, vertice con Zelensky: «I Tomahawk a Kiev? Spero non servano. Escluso un incontro a tre con Putin» - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è apparso poco propenso a fornire missili Tomahawk all'Ucraina dopo aver sentito il presidente russo Vladimir Putin e a poche ore dall'incontro con il pres ... Da ilmessaggero.it

Ucraina, Zelensky a Trump: "Con il tuo aiuto possiamo fermare la guerra" - (LaPresse) "Penso che Putin non sia pronto" per la fine della guerra in Ucraina "ma sono fiducioso che con il tuo aiuto possiamo fermare ... Segnala stream24.ilsole24ore.com