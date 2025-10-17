Ucraina | Zelensky Trump ha ragione dobbiamo fermarci e parlare
Washington (Usa), 17 ott. (LaPresseAP) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto ai giornalisti dopo l’incontro con il presidente Usa Donald Trump che era giunto il momento di un cessate il fuoco e dei negoziati, ma non è sembrato accettare l’appello di Trump per la fine immediata della guerra. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Argomenti simili trattati di recente
Ricevendo Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca, Donald Trump ha detto che spera che la guerra finisca senza che l'Ucraina abbia bisogno dei missili Tomahawk. I missili a lungo reggio, ha spiegato il presidente servono agli Stati Uniti, come anche molte altr - facebook.com Vai su Facebook
#Tg2000, #17ottobre 2025 - ore 12 #Zelensky #Trump #Ucraina #Russia #Gaza #Hamas #Israele #Palestina #Netanyahu #Perù #Ranucci #PamelaGenini #carabinieri #CastelDAzzano #Manovra #Giorgetti #BrigitteBardot #NEWS #TV2000 @tg2000it - X Vai su X
Ucraina, Trump ha accolto Zelensky alla Casa Bianca. 'E' il momento di mettere fine alla guerra' - "Con Zelensky parleremo della mia telefonata ieri con Putin che è andata molto bene": lo ha detto Donald Trump nell'incontro alla Casa Bianca con il presidente ucraino (ANSA) ... Lo riporta ansa.it
Trump, vertice con Zelensky: «I Tomahawk a Kiev? Spero non servano. Escluso un incontro a tre con Putin» - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è apparso poco propenso a fornire missili Tomahawk all'Ucraina dopo aver sentito il presidente russo Vladimir Putin e a poche ore dall'incontro con il pres ... Da ilmessaggero.it
Ucraina, Zelensky a Trump: "Con il tuo aiuto possiamo fermare la guerra" - (LaPresse) "Penso che Putin non sia pronto" per la fine della guerra in Ucraina "ma sono fiducioso che con il tuo aiuto possiamo fermare ... Segnala stream24.ilsole24ore.com