Ucraina Zelensky Sono fiducioso con Trump iniziamo a capirci

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Penso che Putin non sia pronto per la pace, ma sono fiducioso che con l’aiuto del presidente Trump potremo porre fine a questa guerra, ne abbiamo bisogno. Non ci sono avanzamenti russi sul territorio e credo che questo sia un momento importante”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parlando con i giornalisti prima dell’incontro a tu per tu con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. “Credo che dovremo vederci e parlare, poi servirà un cessate il fuoco, ma è sempre difficile. Noi sappiamo di cosa abbiamo bisogno per spingere Putin al tavolo negoziale, non importa se sarà un incontro bilaterale o trilaterale, a noi serve la pace”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

