Ucraina Zelensky | Putin non è ancora pronto per la pace ma fiducia in Trump

Il presidente ucraino Volodimir Zelenski ha dichiarato, durante un incontro alla Casa Bianca con il suo omologo statunitense Donald Trump, che "Putin non e pronto" per la pace, ma confida in Donald Trump. Il presidente Usa, invece, ha affermato che Putin "vuole la fine della guerra", dopo una telefonata con il leader russo giovedi. Zelenski, che vuole convincere il presidente americano a fornire missili Tomahawk a lungo raggio all'Ucraina, tiene un incontro aperto con Trump nel suo terzo viaggio a Washington da quando il repubblicano e tornato alla presidenza a gennaio.

