Ucraina | Zelensky ho sentito leader Ue anche Italia

Milano, 17 ott. (LaPresse) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è scusato per il ritardo alla conferenza stampa dopo l’incontro con il presidente Usa Donald Trump e afferma di aver parlato al telefono con diversi alleati dopo l’incontro con Trump. Lo riporta la Bbc. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina: Zelensky, ho sentito leader Ue, anche Italia

Argomenti simili trattati di recente

Ricevendo Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca, Donald Trump ha detto che spera che la guerra finisca senza che l'Ucraina abbia bisogno dei missili Tomahawk. I missili a lungo reggio, ha spiegato il presidente servono agli Stati Uniti, come anche molte altr - facebook.com Vai su Facebook

#Tg2000, #17ottobre 2025 - ore 12 #Zelensky #Trump #Ucraina #Russia #Gaza #Hamas #Israele #Palestina #Netanyahu #Perù #Ranucci #PamelaGenini #carabinieri #CastelDAzzano #Manovra #Giorgetti #BrigitteBardot #NEWS #TV2000 @tg2000it - X Vai su X

Ucraina: Zelensky, ho sentito leader Ue, anche Italia - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è scusato per il ritardo alla conferenza stampa dopo l'incontro con il presidente Usa ... Da lapresse.it

Ucraina, Trump ha accolto Zelensky alla Casa Bianca. 'E' il momento di mettere fine alla guerra' - "Con Zelensky parleremo della mia telefonata ieri con Putin che è andata molto bene": lo ha detto Donald Trump nell'incontro alla Casa Bianca con il presidente ucraino (ANSA) ... Lo riporta ansa.it

Trump, vertice con Zelensky: «I Tomahawk a Kiev? Spero non servano. Escluso un incontro a tre con Putin» - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è apparso poco propenso a fornire missili Tomahawk all'Ucraina dopo aver sentito il presidente russo Vladimir Putin e a poche ore dall'incontro con il pres ... Scrive ilmessaggero.it