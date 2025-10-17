Ucraina | Zelensky ho sentito leader Ue anche Italia

Milano, 17 ott. (LaPresse) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è scusato per il ritardo alla conferenza stampa dopo l’incontro con il presidente Usa Donald Trump e afferma di aver parlato al telefono con diversi alleati dopo l’incontro con Trump. Lo riporta la Bnb. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

