Ucraina Zelensky arriva negli Usa per l' incontro con Trump

Volodymyr Zelensky è arrivato a Washington per l'incontro con Donald Trump. Il presidente ucraino è atterrato nella base militare di Andrews, nel Maryland. Lo ha riferito sui social il leader di Kiev. "Oggi incontreremo i rappresentanti delle aziende di difesa, che producono armi potenti che possono sicuramente rafforzare la nostra difesa. In particolare, parleremo di ulteriori forniture di sistemi di difesa aerea", ha scritto. Il leader ucraino ha annunciato anche un incontro con i rappresentanti delle aziende energetiche americane.

Guerra #Ucraina #Russia, Zelensky oggi alla Casa Bianca. #Trump: vertice con Putin a Budapest - X Vai su X

#TG2000 - In Ucraina, alla vigilia dell’incontro domani alla Casa Bianca del presidente Zelesky con Donald Trump. #16ottobre #Ucraina #NATO #Zelensky #Trump #Russia #Zaporizhizia #RussiaUkraineWar #Ukraine #Poltava #Kharkiv #Mosca #Sumy #L - facebook.com Vai su Facebook

Ucraina, Zelensky arriva negli Usa per incontro con Trump - Il presidente ucraino è atterrato giovedì nella base militare di Andrews, nel Maryland. Si legge su msn.com

Guerra Ucraina, Zelensky incontra i fabbricanti Usa di Tomahawk e Patriot. Oggi vertice con Trump a Washington. - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di aver incontrato i funzionari di un'azienda statunitense che produce i missili Tomahawk e i sistemi Patriot che Kiev ha richiesto per potenziar ... Si legge su ilgazzettino.it

Zelensky vede Trump: il punto sui Tomahawk e il faccia a faccia con Putin - Russia: il presidente Zelensky incontra Trump a Washington. Come scrive newsmondo.it