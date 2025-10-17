Ucraina Zelensky arriva negli Usa per incontro con Trump

Volodymyr Zelensky è arrivato a Washington. Il presidente ucraino è atterrato giovedì nella base militare di Andrews, nel Maryland. Lo ha riferito sui social il leader di Kiev. Zelensky venerdì incontra alla Casa Bianca il presidente americano Donald Trump. “Oggi incontreremo i rappresentanti delle aziende di difesa, che producono armi potenti che possono sicuramente rafforzare la nostra difesa. In particolare, parleremo di ulteriori forniture di sistemi di difesa aerea”, ha scritto. Il leader ucraino ha annunciato anche un incontro con i rappresentanti delle aziende energetiche americane. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, Zelensky arriva negli Usa per incontro con Trump

Altri contenuti sullo stesso argomento

#TG2000 - In Ucraina, alla vigilia dell’incontro domani alla Casa Bianca del presidente Zelesky con Donald Trump. #16ottobre #Ucraina #NATO #Zelensky #Trump #Russia #Zaporizhizia #RussiaUkraineWar #Ukraine #Poltava #Kharkiv #Mosca #Sumy #L - facebook.com Vai su Facebook

#TG2000 - #Ucraina, piano #NATO. #Zelensky da #Trump #16ottobre #Russia #Zaporizhizia #RussiaUkraineWar #Ukraine #Poltava #Kharkiv #Mosca #Sumy #Leopoli #Odessa #Donbass #Belgorod #Putin #Lavrov #TV2000 @tg2000it - X Vai su X

Guerra Ucraina, Zelensky incontra i fabbricanti Usa di Tomahawk e Patriot. Oggi vertice con Trump a Washington. - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di aver incontrato i funzionari di un'azienda statunitense che produce i missili Tomahawk e i sistemi Patriot che Kiev ha richiesto per potenziar ... Scrive ilgazzettino.it

Ucraina, Zelensky arriva negli Usa per incontro con Trump - Il presidente ucraino è atterrato giovedì nella base militare di Andrews, nel Maryland. Si legge su msn.com

Guerra Ucraina, oggi incontro Trump-Zelensky a Washington. Il tyconn: «Tomahawk a Kiev? Anche noi ne abbiamo bisogno» - Velivoli senza pilota (Uav) ucraini hanno danneggiato diverse sottostazioni elettriche nella Repubblica di Crimea, ha affermato il capo regionale Sergey Aksyonov, aggiungendo che sono in corso i lavor ... ilmattino.it scrive