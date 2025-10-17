Ucraina Zelensky alla Casa Bianca Appuntamento a Budapest Trump-Putin

17 ott 2025

Il presidente ucraino Zelensky vola alla Casa Bianca dopo il gelo di Trump sui missili Tomahawk e l’annuncio a sorpresa di un vertice a Budapest tra lo stesso Trump e Putin. Servizio di Vito D’Ettorre TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

ucraina zelensky alla casa bianca appuntamento a budapest trump putin

© Tv2000.it - Ucraina, Zelensky alla Casa Bianca. Appuntamento a Budapest Trump-Putin

