Ucraina Zelensky alla Casa Bianca Appuntamento a Budapest Trump-Putin

Il presidente ucraino Zelensky vola alla Casa Bianca dopo il gelo di Trump sui missili Tomahawk e l’annuncio a sorpresa di un vertice a Budapest tra lo stesso Trump e Putin. Servizio di Vito D’Ettorre TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Ucraina, Zelensky alla Casa Bianca. Appuntamento a Budapest Trump-Putin

#TG2000 - Le speranze di pace per l’Ucraina. Nelle prossime ore, l’incontro tra Zelensky e Trump alla Casa Bianca. #17ottobre #Zelensky #CasaBianca #Budapest #Trump #Putin #Ucraina #NATO #Russia #Zaporizhizia #RussiaUkraineWar #Ukraine #Po - facebook.com Vai su Facebook

#Tg2000, #17ottobre 2025 - ore 12 #Zelensky #Trump #Ucraina #Russia #Gaza #Hamas #Israele #Palestina #Netanyahu #Perù #Ranucci #PamelaGenini #carabinieri #CastelDAzzano #Manovra #Giorgetti #BrigitteBardot #NEWS #TV2000 @tg2000it - X Vai su X

Ucraina, Trump ha accolto Zelensky alla Casa Bianca. 'E' il momento di mettere fine alla guerra' - "Con Zelensky parleremo della mia telefonata ieri con Putin che è andata molto bene": lo ha detto Donald Trump nell'incontro alla Casa Bianca con il presidente ucraino (ANSA) ... Lo riporta ansa.it

Donald Trump ha accolto Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca - Il presidente ucraino incontrerà questa sera Donald Trump che nelle scorse ore ha avuto un colloquio telefonico con il leader russo Vladimir Putin (ANSA) ... Riporta ansa.it

Trump accoglie Zelensky alla Casa Bianca, le immagini - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha accolto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca. Riporta italpress.com