Ucraina vertice Trump-Putin a Budapest | Orban conferma – La diretta

Donald Trump e Vladimir Putin si incontreranno a Budapest. Ad annunciarlo è stato lo stesso presidente degli Stati Uniti che ha avuto una telefonata con il leader di Mosca. Anche Viktor Orban, presidente ungherese, ha confermato la notizia. Oggi, inoltre, è previsto l’arrivo di Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca. Guerra in Ucraina – Le notizie di oggi 17 ottobre Inizio diretta: 171025 07:00 Fine diretta: 171025 23:00 09:00 171025 Mosca: attacco con droni a sottostazioni elettriche in Crimea Diverse sottostazioni elettriche in Crimea sono state danneggiate a seguito di un attacco con droni, ha riferito il governatore regionale Sergei Aksyonov, citato da Interfax. 🔗 Leggi su Lapresse.it

