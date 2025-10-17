Ucraina Trump sente Putin e lo incontrerà a Budapest | E' giunto il momento
Trump ha dichiarato alla Casa Bianca che incontrerà il presidente russo Vladimir Putin in Ungheria “entro due settimane” per cercare di risolvere la guerra in Ucraina. Il presidente Usa ha parlato con i giornalisti dopo quella che ha definito una telefonata “molto produttiva” con Putin, durante la quale è stata sollevata la questione della fornitura di missili Tomahawk all’Ucraina. Alla domanda se Putin abbia cercato di persuadere gli Stati Uniti a non fornire all’Ucraina i missili a lungo raggio, Trump ha scherzato: “Beh, certo. Cosa pensate che avrebbe potuto dire? ‘Per favore, vendeteci i Tomahawk, ve ne sarei davvero grato”? La telefonata è avvenuta prima dell’incontro di venerdì alla Casa Bianca tra Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, che ha esercitato pressioni su Trump affinché vendesse a Kiev i missili che consentirebbero alle forze ucraine di colpire più in profondità nel territorio russo. 🔗 Leggi su Lapresse.it
