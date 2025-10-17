Ucraina Trump Riusciremo a fare finire questa guerra

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Ora cerchiamo di capire cose può succedere, credo che le cose ora si possono allineare bene. Riusciremo a fare finire questa guerra”. Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, parlando con i giornalisti prima dell’incontro a tu per tu con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “L’incontro sarà in Ungheria perchè c’è un premier che ci piace, sta facendo un ottimo lavoro e quindi abbiamo deciso di incontrarci lì. Credo che sarà un doppio incontro, avremo il presidente Zelensky in contato, è una situazione difficile perchè non si piacciono e quindi potrebbe essere un incontro a tre o forse separati. 🔗 Leggi su Ildenaro.it