Ucraina Trump | La speranza è che non ci sia bisogno dei Tomahawk

(LaPresse) “La speranza è che non ci sia bisogno dei Tomahawk ” e che “saremo in grado di finire la guerra senza i Tomahawk”. Lo ha detto Donald Trump, ribadendo che la fornitura dei missili a Kiev è “una delle cose di cui parleremo” nel bilaterale alla Casa Bianca con il leader ucraino Volodymyr Zelesnky. Anche gli Stati Uniti “hanno bisogno dei Tomahawk” e “non possiamo rimanere senza”, ha detto ancora il presidente Usa. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, Trump: "La speranza è che non ci sia bisogno dei Tomahawk"

