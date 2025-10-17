Ucraina Trump | Kiev e Mosca si fermino dove sono È l’ora di un accordo
“L’incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy è stato molto interessante e cordiale, ma gli ho detto, come ho suggerito con forza anche al presidente Putin, che è ora di smettere di uccidere e di raggiungere un accordo”. Con queste parole, pubblicate in un post sul suo social Truth, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump rilancia il suo appello per una tregua immediata tra Russia e Ucraina. “È stato versato abbastanza sangue”, ha scritto Trump dopo il faccia a faccia con Zelensky alla Casa Bianca, aggiungendo che Kiev e Mosca “dovrebbero fermarsi dove sono”. L’ex presidente ha inoltre affermato che la guerra in Ucraina “non sarebbe mai iniziata” se lui fosse stato alla guida del Paese, chiedendo la fine delle ostilità, delle spese militari insostenibili e il ritorno dei soldati alle loro famiglie. 🔗 Leggi su Lapresse.it
