Ucraina Trump frena sui missili Tomahawk a Kiev Zelensky insiste | Possiamo fermare la guerra

Durante l’incontro alla Casa Bianca con Volodymyr Zelensky, Donald Trump ha espresso dubbi sulla fornitura di missili da crociera Tomahawk all’Ucraina. “ La speranza è che non ci sia bisogno dei Tomahawk “, ha detto, sottolineando che gli Stati Uniti “non possono rimanere senza” questi armamenti strategici. Trump ha indicato che la questione sarà oggetto del bilaterale con Zelensky, ma ha lasciato intendere che l’uso di questi missili potrebbe non essere necessario per concludere la guerra. Zelensky elogia il cessate il fuoco in Medio Oriente e chiede sostegno. Nel suo intervento, Zelensky ha lodato Trump per il recente cessate il fuoco tra Israele e Hamas, definendolo uno slancio positivo anche per la guerra in Ucraina. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, Trump frena sui missili Tomahawk a Kiev. Zelensky insiste: “Possiamo fermare la guerra”

