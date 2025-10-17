Ucraina telefonata Trump-Putin Il presidente Usa | Ci incontreremo a Budapest

Dopo l’accordo in Medioriente, ora le speranze sono rivolte al conflitto russo-ucraino. Alla vigilia dell’ incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca per discutere della fornitura dei missili a lungo raggio Tomahawk a Kiev, Donald Trump sente il leader russo Vladimir Putin. La “lunga telefonata” è stata “ molto produttiva ” e sono stati fatti “ grandi progressi “, riferisce il tycoon, annunciando che la prossima settimana si terrà una riunione dei nostri Consiglieri di Alto livello in una sede da definire, mentre i due leader hanno deciso di vedersi a Budapest, “per valutare se possiamo porre fine a questa ‘ingloriosa’ guerra”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, telefonata Trump-Putin. Il presidente Usa: “Ci incontreremo a Budapest”

