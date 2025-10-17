Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "Trump è riuscito nel miracolo tra Israele ed Hamas, se ci riesce anche tra Putin e Zelensky non un Nobel per la pace, tre Nobel per la pace". Lo ha affermato il vicepremier Matteo Salvini, ospite di 'Skytg24 live in Roma'. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - **Ucraina: Salvini, 'se Trump riesce nella pace merita tre Nobel'**