Ucraina perché Putin incontra Trump a Budapest | la minaccia dei Tomahawk e il rischio bluff
La parola chiave è Tomahawk. Donald Trump ha annunciato che incontrerà «entro due settimane» Vladimir Putin a Budapest per parlare del cessate il fuoco e della pace in Ucraina. L’annuncio arriva alla vigilia di un altro incontro. Quello allo Studio Ovale con Volodymyr Zelensky. Un incontro in cui si sarebbe parlato della possibilità di fornire missili Tomahawk a Kiev. E proprio il fatto che il presidente Usa sembrasse fare sul serio ha convinto lo Zar. A prendere sul serio i negoziati di pace. Oppure a un altro bluff che gli permetta di guadagnare tempo. La telefonata tra Putin e Trump. E infatti dopo la telefonata tra i due l’ipotesi di fornire Tomahawk per ora è rimandata. 🔗 Leggi su Open.online
