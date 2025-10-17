Ucraina | Orbán ' stamattina parlerò con Putin al telefono'

Budapest, 17 ott. (Adnkronos) - Il primo ministro ungherese Viktor Orbán ha dichiarato che questa mattina ha in programma di discutere con il presidente russo Vladimir Putin il suo prossimo incontro a Budapest con il presidente statunitense Donald Trump. "Ieri sera ho avuto una conversazione telefonica con il presidente americano", ha dichiarato a Radio Kossuth. "E parlerò con il presidente Putin questa mattina", ha aggiunto, esprimendo la speranza che i prossimi colloqui tra i due leader nella capitale ungherese rappresentino un passo importante verso la risoluzione del conflitto ucraino. "Fin dall'inizio, abbiamo detto che la guerra è un male, ma questo non significa che dobbiamo chiudere i canali diplomatici. 🔗 Leggi su Iltempo.it

