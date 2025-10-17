Ucraina l' arrivo di Zelensky alla Casa Bianca accolto da Trump

Volodymyr Zelensky è stato accolto alla Casa Bianca da Donald Trump. I due leader non hanno risposto alle domande dei cronisti presenti fuori dalla West Wing. Il programma prevede un pranzo di lavoro nella Cabinet Room. Questa è la terza visita del presidente ucraino a Washington dall’inizio dell’attuale mandato di Donald Trump. La visita si concentra sul rafforzamento della cooperazione tra Stati Uniti e Ucraina in materia di assistenza alla difesa, ricostruzione e pianificazione della sicurezza a lungo termine. Il presidente Usa sta svolgendo un ruolo di mediazione negli sforzi per porre fine alla guerra, in vista del suo incontro programmato con il leader russo Vladimir Putin in Ungheria. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, l'arrivo di Zelensky alla Casa Bianca accolto da Trump

Ucraina, Trump ha accolto Zelensky alla Casa Bianca. 'E' il momento di mettere fine alla guerra' - "Con Zelensky parleremo della mia telefonata ieri con Putin che è andata molto bene": lo ha detto Donald Trump nell'incontro alla Casa Bianca con il presidente ucraino (ANSA) ... Secondo ansa.it

Donald Trump ha accolto Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca - Il presidente ucraino incontrerà questa sera Donald Trump che nelle scorse ore ha avuto un colloquio telefonico con il leader russo Vladimir Putin (ANSA) ... Segnala ansa.it

Trump e Zelensky, l’incontro alla Casa Bianca: l’Ucraina chiede nuovi missili a lungo raggio - Zelensky alla Casa Bianca, oggi venerdì 17 ottobre, per un incontro cruciale con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Come scrive thesocialpost.it