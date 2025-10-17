UCI Cinemas | Il circuito cinematografico si prepara per Halloween 2025

Universalmovies.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il conto alla rovescia che porterà ad Halloween 2025 prosegue, ma intanto UCI Cinemas ha iniziato i preparativi con film attesi, atmosfere da paura e gadget esclusivi. Il circuito cinematografico UCI Cinemas è pronto per celebrare Halloween  e le sue atmosfere da brivido con un ricco programma unico che unisce  attività nei cinema,   grandi uscite,  gadget esclusivi, spettacoli notturni  e una  rassegna pensata per gli amanti del genere horror. Cosa ha preparato UCI Cinemas per Halloween 2025?. I film più attesi, atmosfere da paura e gadget esclusivi in un mese di emozioni indimenticabili per gli spettatori da vivere nei multiplex del circuito. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

