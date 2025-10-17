UCI Cinemas | Il circuito cinematografico si prepara per Halloween 2025
Il conto alla rovescia che porterà ad Halloween 2025 prosegue, ma intanto UCI Cinemas ha iniziato i preparativi con film attesi, atmosfere da paura e gadget esclusivi. Il circuito cinematografico UCI Cinemas è pronto per celebrare Halloween e le sue atmosfere da brivido con un ricco programma unico che unisce attività nei cinema, grandi uscite, gadget esclusivi, spettacoli notturni e una rassegna pensata per gli amanti del genere horror. Cosa ha preparato UCI Cinemas per Halloween 2025?. I film più attesi, atmosfere da paura e gadget esclusivi in un mese di emozioni indimenticabili per gli spettatori da vivere nei multiplex del circuito. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
