Ucciso a 19 anni in strada Tre indagati per l' omicidio del giostraio ASCOLTA il podcast di oggi 17 ottobre

Romatoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ascolta qui la puntata di oggi di RomaTodaily  Le notizie di oggi, venerdì 17 ottobre, a Roma, lette e commentate da Lorenzo Nicolini nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Amazon Music, Apple Podcast e i maggiori. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Accoltellato e abbandonato in strada in una pozza di sangue: Simone Schiavello muore a 19 anni - Il giovane era rimasto coinvolto in una rissa a Ostia, troppo gravi le lesioni riportate. Segnala today.it

ucciso 19 anni stradaOstia, lite per l'acquisto di droga: ragazzo di 19 anni accoltellato e ucciso - È morto il ragazzo di 19 anni accoltellato nella tarda serata di ieri in via Forni a Ostia. Secondo msn.com

ucciso 19 anni stradaOstia, lite per l'acquisto di droga: Simone Schiavello (19 anni) accoltellato e ucciso - Teatro dell'omicidio via Forni a Ostia, il quartiere di Roma che ... Scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Ucciso 19 Anni Strada