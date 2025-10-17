Uccise la turista padovana con una statuetta | indagati i genitori

Morì a Napoli colpita in testa da una statuetta lanciata da un terrazzo in quella che doveva essere solo una vacanza rilassante in terra campana. Le indagini della Procura napoletano si sono chiuse con due persone indagate che dovranno rispondere della morte della trentenne padovana Chiara. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

