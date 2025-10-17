Uccisa dal patriarcato Delirio di Ilaria Salis su Pamela Genini
L’omicidio di Pamela Genini, 29 anni, uccisa con un coltello a serramanico nella propria abitazione alla periferia di Milano, nella serata di martedì 14 ottobre, ha sconvolto tutta l’Italia. Anche la politica ha avviato una riflessione nel merito e l’intero arco parlamentare ha denunciate l’ennesimo episodio tragico e gravissimo di femminicidio. Mente resta in carcere Gianluca Soncin, il 52enne originario di Biella ma residente a Cervia, accusato dell'omicidio, l’euro parlamentare Ilaria Salis ha voluto esprime una sua opinione nel merito. Una frase che farà discutere e alimenterà una discussione che, soprattutto all’interno del nostro Parlamento, negli ultimi anni si è fatta sempre più aspra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
