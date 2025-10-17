Uccisa con più di 30 coltellate 3 i fendenti letali | i primi esiti dell’autopsia sul corpo di Pamela Genini

Oggi, venerdì 17 ottobre, sono arrivati i primi esiti dellautopsia sul corpo di Pamela Genini, l’ex modella e imprenditrice uccisa dal compagno Gianluca Soncin nel suo appartamento a Milano. Secondo quanto emerso, la 29enne sarebbe stata uccisa con oltre 30 coltellate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

