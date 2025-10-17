Uccisa con oltre 30 coltellate Cosa dice l' autopsia su Pamela Genini

Trenta coltellate. Anzi di più. Sono stati tanti i colpi inferti a Pamela Genini nella sua casa di Milano nella serata del 14 ottobre 2025. Tra tutti, ce ne sarebbero stati tre letali nella zona del torace, ma gli inquirenti sono orientati verso ulteriori approfondimenti per verificare altre ferite mortali nella zona del collo. Così l’imprenditrice 29enne sarebbe stata uccisa dall’ex Gianluca Soncin, 52 anni, con il quale aveva rotto la relazione da poco. Il Tgr Lombardia ha registrato lo sfogo della madre di Genini, Una: “ Faccio fatica a parlare, però vi dico che per tutto quello che ha fatto quel mostro a mia figlia deve pagare, ma pagare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

