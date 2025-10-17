Ubriachi al volante uno risulta positivo alla droga ma rifiuta il test in ospedale | raffica di denunce
Nei giorni scorsi, i carabinieri della compagnia di Cesenatico hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, non sono mancate le denunce.Non mancano, come al solito, gli ubriachi al volante. In particolare tre automobilisti sono stati denunciati per guida in stato di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
