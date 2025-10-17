Ubriachi al volante uno risulta positivo alla droga ma rifiuta il test in ospedale | raffica di denunce

Cesenatoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei giorni scorsi, i carabinieri della compagnia di Cesenatico hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, non sono mancate le denunce.Non mancano, come al solito, gli ubriachi al volante. In particolare tre automobilisti sono stati denunciati per guida in stato di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

ubriachi volante risulta positivoUbriachi al volante: due denunciati - Alla guida dopo aver alzato un po’ troppo il gomito: nei guai sono finiti due uomini. Si legge su msn.com

Ubriachi al volante, due nei guai - I militari dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Civitanova hanno ... Riporta ilrestodelcarlino.it

Rieti, sorpresi ubriachi al volante: quattro denunciati dai carabinieri - Nel fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Poggio Mirteto hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio nei comuni della Bassa Sabina. Secondo ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Ubriachi Volante Risulta Positivo